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Водителям назвали опасные ошибки при замене зимней резины на летнюю

Автоэксперт Абрамейцев назвал три опасные ошибки при замене зимней резины
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ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Ранняя и самостоятельная замена резины, а также установка изношенных шин являются опасными ошибками. Об этом «Российской газете» рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

«Первая ошибка — слишком ранняя «переобувка». Необходимо учитывать, что весенняя пора отличается резкими сменами погоды: по вечерам и особенно в ночное время температура часто существенно понижается до околонулевых значений и сцепление на некоторых участках дороги может оказаться недостаточным», — сообщает эксперт.

По его словам, резину также не стоит менять самостоятельно, поскольку специалисты из профильной мастерской не только заменят шины, но и осмотрят их на предмет повреждений, проведут балансировку, а при необходимости очистят ступицы колес от скопившейся за зиму ржавчины.

Кроме того, Абрамейцев не рекомендует устанавливать изношенные шины, поскольку может возникнуть эффект аквапланирования, при котором машина будет резко терять сцепление с дорогой при езде по мокрому покрытию.

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