Три опасности весенних дорог России назвали водителям

С началом весны повышается риск ДТП из-за минусовых температур ночью, всплеска агрессивного вождения и выезда на дорогу водителей, не эксплуатировавших машины зимой. Также в этот период на дорогах более интенсивно образуются ямы, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов.

«Самые главные опасности весной — погодные, у нас еще не устоялись положительные температуры, особенно в регионах. И если автомобиль уже переобут на летние шины, ночью можно попасть на гололедицу. В результате — потеря управления и ДТП», — сообщил Баканов.

По его словам, также в связи с перепадами температур весной на дорогах активно образуются ямы, в которых можно повредить колеса и подвеску, а также колеи. Кроме того, с таянием снега автомобилисты начинают практиковать агрессивный стиль вождения.

«Скорость потока ускоряется, становится больше лихачей. Водители начинают спешить, водить резче, что увеличивает риск ДТП. Также на дорогу выезжают люди, которые не ездили зимой, появляется больше пенсионеров-дачников, которые порой не могут своевременно реагировать на внешние факторы», — перечислил Баканов.

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