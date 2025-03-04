«Осведомленный гражданин» сдал гаишникам водителя, севшего за руль после лишения прав

В Башкирии Госавтоинспекция задержала за рулем лишенного прав водителя «Газели» по звонку от гражданина. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

«Сегодня на телефон доверия МВД по РБ поступил звонок от осведомленного гражданина. Он рассказал, что житель города, уже лишенный прав за пьяное вождение, вновь сел за руль», — написал Севастьянов.

«Газель» под управлением 50-летнего мужчины инспекторы ДПС остановили на пересечении улиц Ленина и Победы в Нефтекамске. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель действительно был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, но удостоверение после решения суда не сдал. Инспекторы составили на него несколько административных протоколов, «Газель» изъята и отправлена на спецстоянку на эвакуаторе.

Ранее в Каменске-Уральском задержали участника издевательств на автомойке.