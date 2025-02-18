Вывеску бывшего завода Volkswagen в Калуге оценили в 10 тысяч рублей

В России выставили на продажу вывеску калужского завода Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Нынешний владелец завода Volkswagen в Калуге — ООО АГР — продолжает распродавать ненужные остатки от немецкого владельца. На этот раз на продажу выставили некогда светившуюся вывеску завода», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что продавец планирует выручить от продажи вывески 10 тыс. рублей.

До этого с главного здания российского офиса компании BMW на Ленинградском проспекте в Москве демонтировали вывеску.

Германский автопроизводитель BMW объявил о прекращении поставок своих автомобилей в Россию в начале марте 2022 года. Также был приостановлен выпуск машин бренда на заводе «Автотор» в Калининграде.

Приостановку продаж и производства автомобилей в России в BMW объяснили геополитической ситуацией.

Ранее демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео.