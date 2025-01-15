Один из штрафов для автомобилистов могут повысить в шесть раз

ЛДПР предлагает повысить в шесть раз штраф для водителей тихоходов без спецзнака

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предлагает повысить в шесть раз штраф для водителей тихоходов без спецзнака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект партии.

Сейчас штраф для водителей тихоходов при отсутствии такого знака составляет 500 рублей, его могут повысить до 3 тыс. рублей. Тихоходами считаются автомобили, которые не могут двигаться быстрее 30 км/ч.

«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак», — пояснил инициативу депутат из рядов ЛДПР Иван Сухарев.

Политик отметил, что тихоходы без спецзнака регулярно становятся причиной крупных аварий.

До этого сообщалось, что в 2025 году водитель может получить штраф за кофе и мороженое в руке из-за специфики работы дорожных камер.

Ранее «Газета.Ru» назвала 14 изменений в жизни российских водителей в 2025 году.