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Владельцы электрокаров в Европе стали уязвимы по отношению к мошенникам

Spiegel: данные почти 800 тыс. владельцев электрокаров нашли в открытом доступе
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Мария Девахина/РИА Новости

Неизвестные хакеры выложили в открытый доступ в сети данные почти 800 тыс. владельцев электрокаров в Европе. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

«Массив данных в размере нескольких терабайт, касающийся приблизительно 800 тысяч электромобилей, несколько месяцев был незащищен и доступен в облачном хранилище Amazon. Затронуты автомобили марок VW, Seat, Audi и Skoda в Германии, Европе и других частях света», — сообщает издание.

Проблема возникла, как уточняется, из-за ошибки компании-разработчика ПО Cariad — это дочернее предприятие автопроизводителя Volkswagen. Преступники на протяжении нескольких месяцев имели возможность получать данные электромобилей — в том числе их профили передвижения, кто и где парковался.

Большинство зарегистрированных случаев утечки приходится на Германию — около 300 тыс. профилей. Подозреваются в том числе иностранные разведывательные спецслужбы.

До этого хакерская группа Massgrave взломала систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все версии Windows и Microsoft Office, включая корпоративные лицензии с расширенными обновлениями безопасности (ESU).

Ранее эксперт рассказал, когда в России полностью заместят иностранное ПО.

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