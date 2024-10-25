В автомобильной отрасли объяснили, чего ждут от повышения утильсбора

Основная причина повышения утильсбора в России – это желание заставить производителей прийти в страну и открыть здесь свои предприятия, отметил директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов. Это будет двигать экономику к развитию, объяснил он НСН.

Власти хотят, чтобы зарубежные производители привезли в Россию свои технологии и «оживили» опустевшие заводы. Они начнут вкладываться в экономику, отметил специалист.

«За счет этого они бы получали определенный уровень локализации, льготы и толкали нашу экономику и производство», — пояснил Иванов.

Напомним, с 1 октября в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Предполагается, что сильнее всего подорожают автомобили с агрегатами объемом от двух и от трех литров — почти в два раза. Уже известно, что не менее 13 китайских автокомпаний подняли цены на новые автомобили, их примеру вскоре последуют отечественные автопроизводители. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме до этого также призывали индексировать утильсбор ежегодно, хотя эксперты предупреждают, что в этом случае некоторые автомобили станут недоступны для массового покупателя в России, а часть доступных сейчас моделей покинут рынок.

Ранее в России спрогнозировали повышение доступности отечественного автопрома из-за утильсбора.