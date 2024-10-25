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Триколор на автомобильных номерах станет обязательным

В 2024 году триколор на российских автономерах станет обязательным

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В ГОСТ об автомобильных номерах внесут корректировки о российском триколоре до конца 2024 года. Об этом сообщает «Парламентская газета». Этот срок назвали в Госавтоинспекции (ГАИ).

«Техническим комитетом по стандартизации ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — сообщили изданию в Госавтоинспекции.

До этого депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что в России необходимо ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на регистрационном знаке автомобиля. Он предложил временно лишать за это водительских прав. Соответствующее обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

В обращении депутат назвал странной появившуюся в России моду на установку номеров без триколора. Выдают их автовладельцам не в официальных регистрационных отделах, а у частных производителей, отметил он.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле», — говорится в письме.

Крупник приравнял установку таких номеров к неуважению общества и официальной символике страны. Он призвал изменить КоАП и добавить туда статью за отсутствие триколора на номерах, предусмотрев наказание в виде временного лишения водительских прав.

Ранее Совфед одобрил законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД.

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