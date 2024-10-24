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Последствия аварии с Gelandewagen дочери миллиардера Евтушенкова попали на видео

На видео попал разбитый Gelandewagen дочери миллиардера Евтушенкова

Дочь миллиардера Владимира Евтушенкова приехала на место аварии с ее новым внедорожником Gelandewagen. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Водитель получил травмы, медики оказали всю необходимую помощь. Его состояние уточняется», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем в четверг на Угрешской улице в Москве, в районе дома 26, стр. 1. Видеозапись момента аварии опубликовал Telegram-канал московского Дептранса. На кадрах видно, что водитель Mercedes-Benz попытался пересечь проезжую часть по диагонали, наезжая на островки безопасности. В него врезался белый Hyundai Creta, который ехал в левом ряду. От удара немецкий внедорожник опрокинулся набок, задел наполненный песком пластиковый блок и проезжающую фуру.

Mercedes-Benz Gelandewagen, опрокинувшийся на Угрешской улице в Москве, зарегистрирован на Анну Брусилову, дочь миллиардера Владимира Евтушенкова. Машину перегоняли для нее.

Ранее в Уфе на видео попал момент лобового удара «Жигулями» о «Газель» на встречной полосе.

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