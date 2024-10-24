Mercedes, опрокинувшийся набок в Москве, перегоняли дочери миллиардера Владимира Евтушенкова

Попавший на московском ТТК Gelandewagen ехал к дочери миллиардера Владимира Евтушенкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Новенький G-класс ей перегоняли из салона. Стать его полноценной владелицей Анна Брусилова не успела.

«Наследница главы АФК «Система» рассказала: в аварию на Угрешской улице попал её «знакомый» Антон. Он позвонил сразу после ДТП и попросил подъехать — так девушка оказалась на месте. На вопрос, принадлежит ли ей машина, Анна ответила «Ещё нет»? — говорится в сообщении.

В Mash отметили, что Брусилова — внебрачная дочь Евтушенкова. Ей принадлежит премиальный конный клуб Emerald Stables в Московской области, где свою лучшую жизнь живут 15 лошадей.

Авария произошла днем в четверг на Угрешской улице в Москве, в районе дома 26, стр. 1. Видеозапись момента аварии опубликовал Telegram-канал московского Дептранса. На кадрах видно, что водитель Mercedes-Benz попытался пересечь проезжую часть по диагонали, наезжая на островки безопасности. В него врезался белый Hyundai Creta, который ехал в левом ряду. От удара немецкий внедорожник опрокинулся набок, задел наполненный песком пластиковый блок и проезжающую фуру.

Ранее в Уфе на видео попал момент лобового удара «Жигулями» о «Газель» на встречной полосе.