Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил россиянам, что нужно делать при повреждении автомобиля вандалами

Юрист Русяев: если авто повредили вандалы, нужно в первую очередь вызвать полицию

close
АСТ-54/VK

Если россиянин столкнулся с тем, что его оставленный во дворе или на открытой парковке автомобиль повредили вандалы, то нужно начинать действовать сразу же. Первым делом – позвонить в полицию, четко описав нарушения и место, где они произошли, объяснил юрист Илья Русяев Общественной Службе Новостей.

«Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – подчеркнул эксперт.

Он призвал добиться того, чтобы полиция зафиксировала заявление и направила наряд на осмотр машины и составление протокола. Если же речь идет о ДТП – в машину кто-то въехал – нужно обращаться в ГИБДД. В случаях, когда просто авто намеренно кто-то повредил – разбил стекло, поцарапал, проткнул шины то на место придет участковый.

До прибытия полицейских нужно сфотографировать и снять на видео нарушения – это нужно для дальнейших разбирательств. Если во дворе есть камеры видеонаблюдения, то нужно запросить записи у УК или ТСЖ. Также можно проверить записи с видеорегистраторов – своего и соседских, считает Русяев.

Далее при наличии страховки нужно обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба. Также при нахождении виновного ему можно направить претензию и потребовать возместить стоимость повреждений.

Напомним, также добиваться возмещения ущерба нужно, если с крыши здания на автомобиль обрушился снег или упала наледь. Следует вызвать сотрудника полиции, который оформит протокол осмотра места происшествия, после чего будет найден владелец здания, ответственный за случившееся. Так, если речь идет о многоквартирном доме, то, вероятнее всего, за него несут ответственность ЖКС или управляющая компания. А если сосулька упала на машину с балкона, то виноват будет хозяин квартиры, который вовремя не принял меры для очистки балкона.

Ранее москвич разбил молотком автомобили во дворе и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами