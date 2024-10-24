Эксперт по недвижимости оценил планы по резкому сокращению парковок около домов

В России планируют значительно снизить количество парковочных мест около жилых домов для стимулирования граждан пересесть на общественный транспорт. Однако это не приведет к ожидаемому эффекту и не обойдется без негативных последствий, так как даже сегодня нехватка машиномест на парковках усложняет россиянам жизнь, заявил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно заметно сегодня не хватает парковок в ЖК экономкласса. Если их будет еще меньше, водители начнут парковаться на тротуарах и других неположенных местах, считает эксперт. Проблемой он назвал нормативный пробел, из-за которого проектировщики часто обходят требования к числу машиномест в больших ЖК. В итоге «машина стоит на машине», владельцы не могут припарковаться ни во дворе, ни рядом с ним.

«Если новая нормативная база будет сочетанием гибкого подхода к обозначению необходимого минимума парковочных мест с соблюдением обязанности исполнять эти нормы – наверное, это было бы разумно», — отметил Апрелев.

Нарушение нормативов и отсутствие законодательного регулирования приводят к тому, что часто россияне вынуждены тратить огромные деньги на покупку парковочного места или бросать машину где попало, подчеркнул риелтор.

Что касается идеи пересадить всех на общественный транспорт, то нужно ориентироваться на реальные показатели и ситуацию в стране. Есть много городов, где он не развит и не может полноценно заменить машины, заключил Апрелев.

Напомним, в России намерены сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующую «дорожную карту» внес в правительство Минстрой. Документ предполагает внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В случае одобрения, вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Ранее автоэксперт заявил, что сокращение числа парковок разделит общество на богатых и бедных.