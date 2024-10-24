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«АвтоВАЗ» разработает конкурента Mercedes-Benz C-класса

«АвтоВАЗ» создаст аналог Mercedes-Benz С-класса

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗа» работает над новой платформой для больших автомобилей. Об этом в своем обзоре на автомобиль Lada Aura рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«А еще АвтоВАЗ работает над принципиально иной большой платформой, на которой он будет создавать по-настоящему большие автомобили сегмента D», — сказал Максим Кадаков.

D-класс — это полноразмерные седаны и универсалы, среди которых Toyota Camry, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A4, Ford Mondeo, Mercedes C-class, Kia К5 и Hyundai Sonata.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

Ранее сообщалось, что дилеры начали получать дешевую версию Lada Vesta с АКП.

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