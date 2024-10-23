На УАЗе пообещали подарить «Буханке» вторую жизнь

Ульяновский автомобильный завод модернизировал штамповую оснастку для кузовных деталей автомобилей СГР (старого грузового ряда). Об этом сообщает quto.ru.

«Модернизация оснастки позволит штампам обрести новый жизненный цикл, а производимым на ее основе кузовным элементам гарантирует наиболее точное сопряжение», — рассказали на предприятии.

Таким образом, Ульяновский автозавод фактически подарил «буханке», разработанной 60 лет назад, вторую жизнь, ведь именно низкое качество кузовов оставалось главной ахиллесовой пятой этого внедорожника.

До этого стало известно, что в России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «буханку». Стоимость автомобиля — 2,9 млн рублей.

Электрическая УАЗ «буханка» создана фирмой НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем. Запас хода составляет 200 км. Время зарядки аккумуляторной батареи от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

До переоборудования в электрокар автомобиль проехал 85 тыс. км. После — 3 тыс. км. Жизненный цикл электромобильного оборудования — 700 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» представят в 2025 году.