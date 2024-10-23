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Mitsubishi вернется на российский рынок

Mitsubishi вернется в РФ после изменения внешнеполитической обстановки

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Mitsubishi

Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors Corporation не намерена покидать российский авторынок, более того, она планирует вернуться к операционной деятельности в России. Об этом сообщает auto.mail.ru. Отмечается, что российские дилеры пообщались с руководством Mitsubishi Motors Corporation.

В ходе встречи руководители компании заверили российскую сторону, что намерены сохранить текущий «спящий» режим представительства, но вернуться к работе компания сможет только после изменения внешнеполитической обстановки между Японией и Россией.

До этого Mitsubishi раскрыла информацию о новом гибридном кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV. Машина появится в Японии уже этой осенью и выйдет на европейский рынок в 2025 году.

В рамках обновления кроссовер получил новую батарею с увеличенным запасом хода. Только на электротяге подзаряжаемый Outlander способен проехать 80 км. Также для улучшения управляемости автомобиля инженеры японской компании доработали систему полного привода, подвеску и применили новые шины.

Автомобиль получил новую медиасистему с 12-дюймовым дисплеем и кресла с вентиляцией. Аудиосистема Outlander разработана в сотрудничестве со специалистами Yamaha.

Ранее FAW назвал восемь опций кроссовера Bestune T90 для России.

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