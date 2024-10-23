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Автоэксперт ответил, почему россияне массово скупают подержанные «семерки»

Автоэксперт Шапарин: россияне выбирают подержанные авто из числа доступных

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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Отечественный ВАЗ-2107 стал самым продаваемым б/у автомобилем у россиян в сентябре, потому что у многих граждан нет денег на нормальную подержанную машину. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Так что если «припекает», берут самое дешевое из того, что имеется. «Семерки» стоят по 100-150 тысяч рублей, можно и дешевле найти. Вот их и расхватывают — лишь бы было, на чем ездить», — пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что наряду с подержанными авто в сентябре россияне также начали массово приобретать новые легковушки, чтобы успеть до повышения утильсбора. Шапарин добавил, что внимание покупателей, у которых не было на это средств, сосредоточилось вокруг самых доступных моделей.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в России в сентябре 2024 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. Далее следуют Kia Rio (11,4 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11 тыс. ед.). Четвертую строчку рейтинга занимает хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. ед.). В пятерку лидеров вторичного рынка снова попал Ford Focus, сентябрьский результат которого составил 9,7 тыс. единиц.

Ранее были названы самые популярные подержанные седаны и хетчбэки в России.

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