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В России снизились продажи подержанных автомобилей

«Автостат»: продажи подержанных автомобилей снизились в сентябре на 5,5%

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Илья Наймушин/РИА Новости

В России в сентябре 2024 года было куплено 529,4 тыс. подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат». Этот показатель на 5,5% ниже уровня августа, но на 3,9% больше, чем год назад (в сентябре 2023-го).

«В августе объем рынка составлял 560 тысяч автомобилей с пробегом, что является максимальным результатом за последние 34 месяца, то есть почти за три года. До этого больше б/у машин россияне купили в ноябре 2021-го – 573,8 тыс. единиц», — говорится в сообщении агентства.

По прогнозу экспертов агентства, в 2024 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом составит 5,75 – 5,9 млн единиц.

До этого стало известно, что в октябре продажи новых автомобилей в России снижаются с каждой неделей.

С 14 по 20 октября в России было продано 37,8 тыс. новых автомобилей. При этом в первую неделю месяца было реализовано 56 тыс. машин, во вторую продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тыс. машин.

На третьей неделе октября снижение зафиксировано во всех сегментах российского автомобильного рынка: продажи легковых машин снизились на 12%, легкого коммерческого транспорта (LCV) на 6%, а грузовых автомобилей — на 2%.

Тенденция объясняется тем, что в преддверии резкого повышения утилизационного сбора россияне стремились купить автомобили до вступления в силу его новой шкалы.

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