Стало известно, на чем сэкономили россияне при обслуживании автомобилей

Начиная с 2022 года россияне стали чаще менять моторное масло в своих автомобилях, но начали экономить на профилактических сервисных мероприятиях. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов автомобильного маркетплейса Fresh.

«Часть работ, предлагаемых большими сервисными станциями, носит рекомендательный характер. К ним относятся антибактериальная обработка системы кондиционирования воздуха, покрытие ветрового стекла водоотталкивающим составом, профилактическая чистка дроссельной заслонки, узла, который регулирует обороты и мощность бензинового двигателя», — перечислили в Fresh.

Доля заказов по этим позициям за три года сократилась на 32%, уточнили в компании. При этом автомобилисты стали в среднем на 500-700 км раньше менять масло в двигателе, что объясняется желанием продлить срок службы автомобиля и опасениями относительно качества моторных масел после того, как ведущие мировые игроки ушли с российского рынка.

Также на 103% за три года вырос спрос на услугу по регулировке развала и схождения колес. Кроме того, увеличилось на 48% число заездов в сервис на обслуживание вариаторов, а также возник спрос на русификацию медиасистем автомобилей.

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