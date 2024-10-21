Журнал «За Рулем» рассказал, что Lada Vesta и Aura технически почти идентичны

Конструкция Lada Aura почти не отличается от Lada Vesta, на основе которой она построена. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Передняя часть – плоть от плоти Vesta, не поменялось вообще ничего. Но в передней подвеске изменились настройки амортизаторов и, конечно, перенастроена система стабилизации под более тяжелую машину. Вплоть до средней стойки кузова это одна и та же машина, а дальше идут изменения», — сказал Кадаков.

Автомобиль получил вставку кузова длиной более 250 мм, а также усиленные пороги, чтобы противостоять боковому удару, уточнил он. При этом конфигурация задней подвески не изменилась, но в ней появились более высокие амортизаторы с измененными характеристиками жесткости, пояснил Кадаков.

О новой модели «АвтоВАЗа» подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приступил к тестам Lada Iskra Cross.