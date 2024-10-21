Автоэксперт объяснил, почему не стоит использовать некачественную незамерзайку

Использование дешевой стеклоомывающей жидкости, которая чаще всего продается на обочинах дорог, вряд ли навредит автомобилю, но может привести к проблемам с ГИБДД. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил автоэксперт Антон Воротников. Он пояснил, что некачественная незамерзайка часто имеет резкий запах алкоголя, который через воздушный фильтр проникает в салон машины.

«Были случаи, когда человек заливал незамерзайку с высоким содержанием спирта, а потом его останавливали полицейские, проверяли на алкоголь и получали положительный результат, хотя человек ничего такого не употреблял. Подобное фиксировалось неоднократно», — отметил Воротников.

Он добавил, что повторные тесты, как правило, показывают, что человек трезв. Однако использование некачественной омывающей жидкости все равно может вылиться в поездку на медицинское освидетельствование и потерю времени.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в России стеклоомывающая жидкость подорожает к зиме в два раза.

Отмечается, что цена увеличилась из-за запрета на использование метанола для производства незамерзайки, так как граждане начали употреблять жидкость внутрь.

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал изданию, что организация попросила правительство отменить запрет. Так удастся покупать дешевый качественный продукт.

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