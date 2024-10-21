Мать с ребенком напала на таксиста, но получила отпор и попала в КПЗ

В Сочи женщина с ребенком, приехавшая из Москвы, устроила конфликт с таксистом и была задержана полицией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. В отношении гостьи нашего города составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Женщину поместили в камеру для задержанных, а ее ребенка — в лечебное учреждение.

На видеозаписи, опубликованной ликованной Telegram-каналом «ЧП Сочи», видно, что мужчина бросил детскую коляску в сторону матери с ребенком. Она бросилась на него и стала бить руками. Мужчина повалил ее на асфальт. О том, что послужило поводом для конфликта, не сообщается.

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