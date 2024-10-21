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Московским автомобилистам посоветовали не менять резину в ближайшую неделю

Вильфанд: в ближайшую неделю температура в Москве будет выше нормы

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичам пока рано менять резину на автомобилях на зимнюю, так как в ближайшую неделю температура будет выше нормы. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, на неделе температура в столице будет выше климатической нормы на 2-5 градусов. В центре европейской части России погодой будет управлять антициклон.

«В понедельник, вторник и среду температура высокая, в понедельник вообще — 12-14 градусов. От 9 до 12 градусов будет в течение всех рабочих дней недели, даже в субботу — 8-10 градусов, солнечная погода. Какой смысл ездить на зимних колесах?» — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что на неделе ночью температура также будет держаться выше нуля: + 4...+ 8°C в будни, в выходные за счет облачности ожидается +3...+7°C в ночное время.

До этого «Известия» со ссылкой на исследование автомобильного маркетплейса Fresh писали, что большинство россиян (54%) покупают для своих автомобилей шины китайского производства.

Ранее российским водителям рассказали о четырех важных правилах выбора зимних шин.

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