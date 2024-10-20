Названы плюсы и минусы Lada Granta с АКП

Обозреватель RuTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах Lada Granta с автоматической коробкой передач.

Так, Lada Granta с автоматической коробкой Jatco стоит от 1,36 млн рублей. Что касается качества исполнения установки сигнализации, то оно оставляет желать лучшего: тонкие проводки проброшены по салону, болтаются на дверях. Заводская проводка смотана изолентой.

Ведущий отметил наличие трубчатых и П-образных усилителей в дверях, а также поперечного усилителя пола в передней части салона. Сзади конструкции, придающей большую жесткость кузову, нет.

Автомобиль обработан антикором, прикрывающим швы. Внутри дверных карт есть синтетический материал, который, вероятно, положительно сказывается на акустическом комфорте. По словам Свиридова, в автомобиле бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция, которую можно сравнить с бабушкиным свитером.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой - сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее в Китае представили новый кроссовер Jaecoo.