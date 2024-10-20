Краснодарцы перевернули автомобиль приезжих, которые приставали к девушкам

В Краснодаре местные жители перевернули автомобиль приезжих, которые приставали к девушкам. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о конфликте граждан на одной из улиц краевого центра, в том числе с повреждением транспортного средства, Управлением МВД России по городу Краснодару инициирована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности всех его участников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям граждан дана правовая оценка.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге молодой человек, ехавший в троллейбусе, избил другого пассажира и облил его из газового баллончика за просьбу уступить место женщине.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении 21-летнего молодого человека у ближайшего к троллейбусной остановке дома на проспекте Ветеранов.

На снятом пассажирами видео видно, как молодой человек выбежал из задней двери, подбежал к средней и распылил в оппонента содержимое газового баллончика. Тот также применил газовый баллончик.

Ранее в Москве на видео попал вор-велосипедист, снимавший зеркала с автомобилей.