Россиянам рассказали об особенностях минивэна GAC M8

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал об особенностях минивэна GAC M8.

По его словам, у автомобиля сзади есть «капитанские» кресла, которые оборудованы подогревом, вентиляцией, массажерами и электрорегулировками. Все активируется и настраивается через сенсорные панели.

Кроме того, у GAC M8 есть подушка безопасности, прикрывающая стекло пятой двери: для защиты пассажиров третьего ряда при ударе сзади и салона от осколков.

Среди минусов автоэксперт отметил небольшое количество физических кнопок, а также плохой перевод меню с китайского на русский язык.

Длина M8 составляет 5212 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1823 мм. Колесная база — 3070 мм. В салоне могут разместиться семь человек. Минивэн оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 231 л. с. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

В комплектацию входят климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, а также панорамная крыша. Опционально будет доступна задняя подушка безопасности.

До этого стало известно, что компания Sollers в 2025 году пополнит модельный ряд автомобилей под своим брендом минивэном RF8 и фургоном М3, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Начало сборки фургона намечено на конец 2024 года, а минивэна — на 2025 год. Аналог фургона в Китае — модель JAC M3, минивэна — JAC Refine RF8. Для производства минивэна под маркой Sollers выбрана самая простая версия RF8 — с мотором 2.0 мощностью 224 л.с. и автоматической трансмиссией. Минивэн длиной 5,8 метра рассчитан на перевозку семерых человек на трех рядах кресел.

Ранее сообщалось, что Geely разработала кроссовер Cowboy для активного отдыха.