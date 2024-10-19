Владельцы Land Rover подали в суд на производителя из-за опасной проблемы

В США владельцы Land Rover решили подать в суд на производителя JLR из-за трескающихся лобовых стекол. Об этом пишет Carscoops.

Речь идет о моделях Land Rover Defender, которые были выпущены с 2020 по 2022 годы. По словам владельцев, у автомобилей без причины трескаются лобовые стекла.

Иск был подан в окружной суд США по округу Нью-Джерси. В нем говорится, что владельцы Defender также подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Один из них рассказал, что лобовое стекло его машины треснуло от удара мелкого камешка. У другого истца за четыре года лобовое стекло трескалось пять раз.

До этого автопроизводитель Infiniti прекратил выпуск третьего поколения модели QX80 из-за дефекта с камерой заднего вида. Об этом сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Причиной отзывной кампании стали проблемы с камерой заднего вида при включении реверса. Стандарты безопасности в США требуют беспрерывной работы устройства, поэтому продажи автомобилей пришлось приостановить до устранения дефекта.

Отмечается, что в группу риска попали свыше 3 тыс. внедорожников.

Ранее полиция отказалась ездить на автомобилях Tesla.