Водитель фуры увез на капоте сотрудника Ространснадзора и попал на видео

Под Волгоградом водитель большегруза увез на капоте сотрудника Ространснадзора, который проводил проверку. Об этом сообщает V1.ru.

«Инспектор Ространснадзора находился на дежурстве. Выявлял транспортные средства, которые осуществляют движение с превышением допустимого веса груза. Во время проверки одного из таких грузовиков, водитель начал движение, в то время как сотрудник находился перед кабиной», — цитирует издание СУ СК России по Волгоградской области.

Отмечается, что водителя фуры уже задержали и он признал вину. Сотрудник Ространснадзора телесных повреждений не получил.

До этого в Киселевске Кемеровской области автовладелец-должник сбил судебного пристава и увез его на капоте своего автомобиля.

Инцидент произошел на Гормашевской улице. Приставы приехали к мужчине, чтобы арестовать его автомобиль.

«В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города», — отмечается в сообщении СК.

Злоумышленнику перегородил дорогу грузовик, водитель которого заметил, что машина едет с человеком на капоте. Там же должник задним ходом наехал на инспектора ГАИ. Поездка с приставом на капоте продолжалась около 10 км.

Ранее МКАД парализовало из-за массового ДТП.