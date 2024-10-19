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Водитель фуры увез на капоте сотрудника Ространснадзора и попал на видео

Появилось видео, как водитель фуры увез на капоте сотрудника Ространснадзора

Под Волгоградом водитель большегруза увез на капоте сотрудника Ространснадзора, который проводил проверку. Об этом сообщает V1.ru.

«Инспектор Ространснадзора находился на дежурстве. Выявлял транспортные средства, которые осуществляют движение с превышением допустимого веса груза. Во время проверки одного из таких грузовиков, водитель начал движение, в то время как сотрудник находился перед кабиной», — цитирует издание СУ СК России по Волгоградской области.

Отмечается, что водителя фуры уже задержали и он признал вину. Сотрудник Ространснадзора телесных повреждений не получил.

До этого в Киселевске Кемеровской области автовладелец-должник сбил судебного пристава и увез его на капоте своего автомобиля.

Инцидент произошел на Гормашевской улице. Приставы приехали к мужчине, чтобы арестовать его автомобиль.

«В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города», — отмечается в сообщении СК.

Злоумышленнику перегородил дорогу грузовик, водитель которого заметил, что машина едет с человеком на капоте. Там же должник задним ходом наехал на инспектора ГАИ. Поездка с приставом на капоте продолжалась около 10 км.

Ранее МКАД парализовало из-за массового ДТП.

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