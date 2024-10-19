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Названы главные признаки неготовности авто к зиме

Автоэксперт Ракитин: перед зимой автомобиль должен пройти техобслуживание

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Перед наступлением холодов необходимо, чтобы автомобиль прошел техобслуживание. Об этом в разговоре с lenta.ru рассказал главный редактор сетевого издания Quto Максим Ракитин.

«Первое, что должно быть — это сезонные шины. Здесь двух мнений быть не может. Они обязаны быть. Плюс ко всему, конечно, перед зимой стоит залить ту самую жидкость, которая не замерзнет. То есть классическую незамерзайку. И постараться сделать ТО — проверить те же самые тормоза», — заявил он.

Ракитин также посоветовал купить новые дворники и проверить фары.

В конце сентября владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов рассказал, что для покупки новых покрышек не следует ждать заморозков. По словам эксперта, если приобрести шины заранее, то у автомобилистов будет возможность выбрать лучшие варианты по соотношению цены и качества. Также им удастся сэкономить.

Ранее стало известно, какие шины покупают большинство россиян.

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