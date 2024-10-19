В Японии спрятали автомобиль, который протаранил резиденцию премьера

В Японии полиция перекрыла место инцидента, где автомобиль врезался в забор у резиденции премьер-министра страны в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что правоохранительные органы уже вывезли машину злоумышленника. При этом они скрыли авто под голубой клеенкой и саму эвакуацию при помощи полицейских автобусов.

До этого сообщалось, что 49-летний мужчина подъехал к штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии и бросил у ее входа пять или шесть бутылок с зажигательной смесью. Одна из них угодила в полицейскую машину. Затем нарушитель пытался на автомобиле прорваться на территорию резиденции премьер-министра, но транспортное средство застряло в ограждении, сообщал телеканал NHK.

«На кадрах очевидцев, опубликованных в соцсетях, видно, что, врезавшись в забор, автомобиль загорелся», — отметили в ТАСС.

По предварительной информации, задержанным является Ацунобу Усуда из города Кавагути. Его мотивы неизвестны.

Ранее стало известно, что напавший на канцелярию премьера Японии мужчина отказался говорить со следствием.