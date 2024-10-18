Трое армян обстреляли семейную пару во Владивостоке после того, как им не уступили дорогу

Во Владивостоке трое армян обстреляли автомобиль семейной пары из-за того, что им не уступили дорогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале политик и правозащитник Максим Чихунов.

По его данным, нападение произошло после того, как девушка, ехавшая за рулем автомобиля, не уступила дорогу автомобилю, который моргал ей фарами. После этого автомобиль подрезал машину девушки и из него выскочили три человека. За водительницу вступился ее муж, который был пассажиром, и дал нападавшим отпор.

«Но самолюбие задето. Трое армян не смогли поставить на место 1 молодого парня. И единственное, что приходит им в голову, — это стрелять по машине», — уточнил Чикунов.

В пресс-службе УМВД по Приморью подтвердили факт стрельбы и сообщили о задержании подозреваемого, уточняет vladivostok1.ru. Сообщается, что 28-летний мужчина владел травматическим оружием на законных основаниях и ранее не был судим.

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