Драка с перцовыми баллончиками в Петербурге попала на видео

Росгвардия по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге молодой человек, ехавший в троллейбусе, избил другого пассажира и облил его из газового баллончика за просьбу уступить место женщине. Об этом сообщается в Telegram-канале »Росгвардия. Северо-Западный округ».

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении 21-летнего молодого человека у ближайшего к троллейбусной остановке дома на проспекте Ветеранов.

«Задержанный ранее нанес побои пассажиру троллейбуса, а также распылил в салоне газовый баллончик из-за просьбы уступить место женщине», — отмечается в сообщении.

На снятом пассажирами видео видно, как молодой человек выбежал из задней двери, подбежал к средней и распылил в оппонента содержимое газового баллончика. Тот также применил газовый баллончик.

Ранее в Москве на видео попал вор-велосипедист, снимавший зеркала с автомобилей.