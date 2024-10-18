В России могут повысить возраст для поездки на электросамокате

Минтранс, Минпромторг и МВД в ходе совещания правительства обсудили вопросы движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам и проезжей части. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий транспортного ведомства.

«По результатам обсуждения определен приоритет создания в городах специальной инфраструктуры для СИМ (велодорожки)», — говорится в комментарии.

В Минтрансе отметили, что создание специальной инфраструктуры позволит устранить конфликты «пешеход — СИМ» и «СИМ — автомобиль».

Кроме того, в ходе совещания профильные министерства обсудили повышение возраста для поездки на СИМ по проезжей части с 14 до 16 лет, создание в городах специальных дорожек и возможность последующего запрета передвижения на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам.

В августе депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в России штраф за неправильную парковку электросамокатов следует увеличить в 10 раз. Парламентарий отметил, что сегодня штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. При этом за последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза.

Ранее юрист предложил запретить пользоваться электросамокатами в непогоду.