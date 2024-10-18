Водителям объяснили, чем грозит езда за грузовиком

Движение по дороге вслед за грузовиком на минимальной дистанции опасно появлением сколов краски на автомобиле, возможным падением груза и отсутствием времени для того, чтобы отреагировать на дорожную неровность. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр».

«Самые частые последствия таких поездок — сколы лакокрасочного покрытия автомобиля. Они появляются от мелких камней, гравия и песка, вылетающих из-под колес фуры», — сообщили изданию в «Автодоме».

В «Автоспеццентре» напомнили, что движение за грузовиком на небольшой дистанции не позволит водителю вовремя заметить дорожную неровность при плохом качестве покрытия. А в случае, если грузовик перевозит незакрепленный груз, едущая машина может быть повреждена выпавшими из кузова кирпичами, досками и другими подобными предметами.

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