Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Jaecoo опубликовала новые фото компактного кроссовера J5

Автобренд Jaecoo опубликовал новые фото кроссовера J5 для России

close
Jaecoo

Китайская марка Jaecoo опубликовала новые официальные фотографии нового компактного кроссовера J5. Автомобиль присоединится к уже представленным у нас моделям J7 и J8. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«На новых снимках отчетливо прослеживается большая панорамная крыша нового JAECOO J5, которая не только визуально увеличивает пространство в салоне, но и позволяет водителю и пассажирам в полной мере наслаждаться природными пейзажами, не покидая автомобиля», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Кроссовер J5 ориентирован на международный рынок.

Ранее сообщалось, что Nissan представил кроссовер Murano нового поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами