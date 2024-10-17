Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина серьезной аварии с микроавтобусом в Дагестане

МВД Дагестана: ДТП с микроавтобусом произошло из-за выезда на встречную полосу

close
МЧС РФ по Республике Дагестан

Виновником ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане стал водитель Volkswagen Polo, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Примерно в 14:00 (мск) на третьем километре, ведущей от федеральной автодороги «Кавказ» к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в этот момент произошло столкновение машины с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213, за рулем которого был 56-летний местный житель.

Днем в четверг, 17 октября, стало известно, что число пострадавших в ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. В региональном Минздраве сообщили, что двух человек спасти не удалось.

Ранее серьезная авария произошла в Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами