Стала известна причина серьезной аварии с микроавтобусом в Дагестане

Виновником ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане стал водитель Volkswagen Polo, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Примерно в 14:00 (мск) на третьем километре, ведущей от федеральной автодороги «Кавказ» к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в этот момент произошло столкновение машины с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213, за рулем которого был 56-летний местный житель.

Днем в четверг, 17 октября, стало известно, что число пострадавших в ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. В региональном Минздраве сообщили, что двух человек спасти не удалось.

Ранее серьезная авария произошла в Забайкалье.