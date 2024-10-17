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Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar подорожала спустя месяц после начала продаж

В России спустя месяц после начала продаж подорожал кроссовер Knewstar 001

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Knewstar

Две комплектации кроссовера Knewstar 001 подорожали на 90 тысяч рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Удорожание затронуло среднюю комплектацию Flagship и топовую Flagship Sport. Теперь их цены составляют 4 115 990 рублей и 4 215 990 рублей соответственно, что на 2,2% больше, чем ранее. А вот стоимость стартовой версии Luxury осталась прежней – 3 795 990 рублей. Таким образом, минимальная цена модели не изменилась», — говорится в сообщении.

Продажи модели на российском рынке начались 25 сентября.

Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия идет с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге. Кроссовер незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском Knewstar.

Ранее сообщалось, что Knewstar 001 оказался дешевле Geely Tugella.

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