РСА пообещал подорожание полиса ОСАГО

В 2025 году полис ОСАГО может подорожать на 10%. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала 2025 года может увеличиться на 7-10% из-за проявившегося эффекта роста цен на автозапчасти, который наблюдается с июля этого года» — заявил Уфимцев.

Он отметил, что в течение 2024 года, в принципе, средняя стоимость полиса ОСАГО не изменялась, поэтому такое увеличение средней стоимости полиса ОСАГО укладывается в инфляционные показатели за период этого года.

До этого сообщалось, что в России в ближайшее время стоимость полисов ОСАГО увеличится на 30%. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Основным фактором, способствующим предполагаемому увеличению стоимости полисов ОСАГО, является рост средней суммы выплат.

«Уверен, это случится. И стоимость страховки поднимется на 30%. Возможно – продавят решение за счет увеличения базового тарифа. Или внесут поправки в территориальные коэффициенты. В общем, выход найдут», - сказал Шапарин.

Ранее сообщалось, что с марта 2025 года ОСАГО будут проверять по камерам.