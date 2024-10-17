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Автоэксперт оценил идею выдавать водительские права в России с 16 лет

Автоэксперт Сажин: выдавать водительские права в России с 16 лет не имеет смысла

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России нет необходимости разрешать управлять автомобилем подросткам с 16 лет. Об этом Gazeta.SPb рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«У подростков в 16 лет еще сквозняк в голове. Они не представляют себе ответственность, которая ляжет на них в случае совершения какого-нибудь ДТП. Для них транспортное средство — это средство для выпендрежа, какого-то хайпа, какой-то бравады», — сказал эксперт.

Он напомнил, что с 16 лет подростки могут получать водительское удостоверение, если они имеют свой доход и могут это доказать. Однако выдавать его всем не имеет смысла, подчеркнул Сажин.

Накануне депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России нужно ввести разрешение на получение прав и управление автомобилем или мотоциклом с 16 лет. Сегодня управлять машиной россияне могут лишь с 18 лет. При этом в разных странах к возрасту, в котором можно получить права, относятся по-разному, во многих из них права можно получить раньше, напомнил Ветров.

Ранее юрист рассказал, почему в России решили ужесточить наказание за скрытые номера на авто.

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