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Lada Vesta с новыми опциями поступили в автосалоны

Дилеры «АвтоВАЗа» стали получать Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

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Lada

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать автомобили Lada Vesta с системой курсовой устойчивости. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«У российских дилеров появились автомобили семейства Lada Vesta в обновленных комплектациях с системой курсовой устойчивости ESC и другими возвращенными опциями безопасности и комфорта. Машины сейчас доступны в двух вариантах кузова – стандартный седан и кросс-универсал (SW Cross)», — говорится в сообщении.

На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

До этого стало известно, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada.

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