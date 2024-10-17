Lada Vesta с новыми опциями поступили в автосалоны

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать автомобили Lada Vesta с системой курсовой устойчивости. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«У российских дилеров появились автомобили семейства Lada Vesta в обновленных комплектациях с системой курсовой устойчивости ESC и другими возвращенными опциями безопасности и комфорта. Машины сейчас доступны в двух вариантах кузова – стандартный седан и кросс-универсал (SW Cross)», — говорится в сообщении.

На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

До этого стало известно, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada.