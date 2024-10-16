Стало известно, кто не услышит музыкальную разметку на трассе М-11 «Нева»

Музыкальную разметку на трассе М-11 «Нева» не смогут услышать нарушители скоростного режима. Об этом сообщает «Автодор».

«На 653 км М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки. Теперь, проезжая по участку с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка». Прослушать мелодию можно, только соблюдая разрешенную скорость движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как и шумовые полосы, которыми оснащены современные дороги, музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сконцентрироваться на дороге, например, при приближении к аварийно-опасному участку.

До этого сообщалось, что экспериментальный участок дороги появился на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска.

Как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения, на которой особым способом нанесены поперечные линии, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни «Белоруссия» в исполнении группы «Песняры».

Музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах появятся камеры, вычисляющие автомобили со скрытыми номерами.