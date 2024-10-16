Синоптик призвал москвичей пока что не «переобувать» автомобили

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам пока рано «переобувать» автомобили на зимнюю резину, несмотря на первый выпавший снег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой смысл разъезжать на зимней резине, когда температура в Москве 7-8 градусов, а в выходные будет около 10 градусов», — задался вопросом синоптик.

По словам метеоролога, в настоящее время не видно ситуации, при которой снег бы снова выпал или на улице сильно похолодало.

15 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что снег с дождем, которые накрыли столицу в понедельник, представляют кратковременное явление. По его словам, в ближайшие дни жителей столицы ждет типичная осенняя погода. Он добавил, что со среды температура воздуха в Москве и области будет приближаться к климатической норме. К выходным столбики термометров могут подняться до +7...+13°C в дневное время, а ночью ожидается не ниже +2°C.

Ранее синоптик Шувалов пообещал москвичам бабье лето после мокрого снегопада.