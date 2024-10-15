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Названы пять причин выхода из строя турбины автомобиля

«Авилон» назвал пять причин выхода из строя турбины автомобиля

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Palitsyn Evgenii/Shutterstock/FOTODOM

Турбина автомобиля в основном ломается из-за ненадлежащих условий эксплуатации и неграмотного обслуживания. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«Чаще всего турбины выходят из строя при агрессивной езде, заправке некачественным топливом, использовании плохого масла и эксплуатации в условиях высокой температуры», — сказал Боярский.

Эксперт пояснил, что загрязненное или неправильно подобранное моторное масло приводит к быстрому износу подшипников и других компонентов турбины. А высокие температуры ускоряют старение материалов, поэтому важно следить за системой охлаждения.

Негативно сказываются на турбине повышенное давление в моторе и неравномерная работа цилиндров, а также другие проблемы с силовым агрегатом.

При езде на автомобиле необходимо избегать резких ускорений, которые приводят к сильным нагрузкам на турбину, а перед долгой эксплуатацией надо дать двигателю и турбине прогреться, чтобы избежать термических шоков. Также нельзя глушить двигатель сразу после поездки, а дать ему возможность поработать несколько минут, чтобы турбина остыла, отметил эксперт.

В среднем ресурс турбины составляет 200-250 тыс. километров. Агрегаты автомобильных брендов с хорошей репутацией часто служат дольше благодаря качественным материалам и современным технологиям, подчеркнул специалист.

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