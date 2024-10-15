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Россиянам рассказали о стоимости владения кроссовером Changan CS55 Plus

НАПИ: за 5 лет на содержание Changan CS55 Plus придется потратить 2,1 млн рублей

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Changan

За пять лет владельцы кроссовера Changan CS55 Plus потратят на его обслуживание больше 2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Changan CS55 Plus обойдется в 28,08 рубля. За год получается сумма 421,2 тыс. рублей, за пять лет — 2,1 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Comfort составляет 2,7 млн рублей.

Самым существенным «расходом» во владении стала потеря стоимости. По оценкам экспертов, кроссовер за пять лет потеряет в цене 887 тыс. рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого сообщалось, что владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем.

За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рубля.

В России новый Geely Monjaro в комплектации Luxury продается за 3,8 млн рублей с учетом скидок.

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