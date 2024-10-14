Soueast представил салон кроссовера S09 для России

Китайский автопроизводитель Soueast показал салон своего флагманского кроссовера S09 для России. Изображения предоставила пресс-служба бренда.

На кадрах видно, что кроссовер получил мультимедийный комплекс с тачскрином диагональю 15,6 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также среди оснащения: 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, климат-контроль с ионизацией воздуха, водительское кресло с подогревом, вентиляцией и функцией памяти настроек и т.д.

До этого китайский автопроизводитель Soueast объявил технические характеристики флагманского кроссовера S09. Продажи модели на российском рынке начнутся в ближайшее время.

Габариты Soueast S09 составляют 4858×1925×1795 мм, колесная база — 2850 мм. Спереди установлены стойки «МакФерсон», сзади подвеска независимая многорычажная.

На российском рынке новый Soueast S09 будет доступен с двумя бензиновыми турбодвигателями: 1,6-литровым и семиступенчатым роботом с передним приводом, а также с двухлитровым агрегатом (197 л.с). Второй будет предлагаться с системой полного привода и восьмиступенчатым автоматом с гидротрансформатором либо с семиступенчатым роботом.

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