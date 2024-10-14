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Покинувшая РФ Toyota вернулась в топ-10 российского авторынка

Автобренд Toyota вернулся в топ-10 авторынка России

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Toyota

Автобренд Toyota вернулся в топ-10 авторынка России. Об этом сообщает «Автостат».

По данным агентства, на 41-й неделе этого года (с 7 по 13 октября) было продано 852 машины Toyota. В последний раз войти в рейтинг бренду удавалось только на 11-й неделе. Самыми популярными моделями оказались кроссовер RAV4 и седан Camry.

Первое место в рейтинге заняла Lada с показателем в 9,5 тыс. шт. За отечественной маркой следуют Haval (5,1 тыс. шт.), Geely (3,5 тыс. шт.), Chery (3 тыс. шт.) и Changan (2,3 тыс. шт.).

Также в «десятку» лучших попали Belgee (919 шт.), Toyota (852 шт.), Omoda (852 шт.), Jetour (837 шт.) и Exeed (737 шт.).

До этого сообщалось, что Toyota Sequoia входит в список самых надежных подержанных автомобилей на российском рынке.

«Одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для американского рынка. Особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели, в то время как третья генерация пока слишком нова для объективных оценок», — сказал эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.

Кроме того, специалист отметил Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Эти внедорожники известны своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми силовыми агрегатами. Однако важно осмотреть состояние рамы при покупке подержанных автомобилей, так как она подвержена коррозии.

Ранее были перечислены важные недостатки кроссовера Mazda CX-3.

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