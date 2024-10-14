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Россиянам рассказали, как выбрать зимние шины

Автоэксперт Погуляев: у тяжелых шин сильнее износ и длиннее тормозной путь

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На российском рынке сузился ассортимент зимних шин. О том, как выбрать покрышки, рассказал «Известиям» собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Шины — это прежде всего безопасность, ваша жизнь и тех, кто присутствует в автомобиле и едет рядом. Сцепление, управляемость, тормозной путь — все эти характеристики на бюджетной резине, естественно, значительно хуже, чем на хорошей и качественной. На бюджетном сегменте всегда количество шипов меньше», — предупредил он.

По его словам, лучше выбирать и покупать шины в офлайн-магазине, внимательно осмотрев, так как на них могут быть неправильно установлены шипы.

По его словам, чем больше вес резины, тем сильнее трение, а значит, быстрее износ. Немного увеличивается и тормозной путь — машина тяжелее, ей сложнее остановиться. Увеличивается нагрузка на подшипники, стойки и другие элементы.

Что касается китайских покрышек, то качественные шины будут стоить примерно так же, как средние корейские или японские.

Если покупатель выбирает дешевые шины, он должен знать, что пробег у них будет в два раза меньше, чем у премиальных.

До этого сообщалось, что в России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 10–12%. По словам экспертов, в этом году сезон смены летних шин на зимние начался раньше, так как в части регионов установились низкие температуры. К тому же, водители не хотят дожидаться резких заморозков, когда из-за погодных изменений случается множество мелких автоаварий.

Автовладельцам следует приезжать на шиномонтаж всегда немного заранее, говорят специалисты. Если в регионе установилась устойчивая температура +7 °C, то можно менять покрышки. К тому же, заблаговременная их замена поможет сэкономить деньги, так как некоторые СТО сильно завышают цены в сезон повышенного спроса, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что из-за поздней замены летней резины у водителя возникнет пять проблем.

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