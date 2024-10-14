В снежную ловушку попали грузовики на трассе в Амурской области

В снежную ловушку попали большегрузы на трассе в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Несколько машин уже улетели на обочины», — говорится в сообщении.

По данным канала, самая тяжелая ситуация сейчас сложилась в районе поселка Лапри. Там несколько фур сошли с трассы в ста метрах друг от друга.

Власти временно запретили движение грузовиков по этому участку дороги. Региональное министерство транспорта просило отказаться от поездок и водителей легковушек. ГУ МЧС по Амурской области запустили пункты обогрева для водителей.

В апреле застрявшие в снежном плену автомобилисты на Ямале попали на видео. По словам очевидцев, метель застала врасплох водителей в 30 километрах от Салехарда. Застрявшие автомобилисты вынуждены ожидать приезда экстренных служб. Они пожаловались, что спасатели задерживаются и ждать становится с каждым часом все тяжелее.

Ранее ученые выяснили, что люди стали чаще выживать в лавинах за последние десятилетия.