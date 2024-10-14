Компания Infiniti прекратила выпуск новых авто из-за одного дефекта

Автопроизводитель Infiniti прекратил выпуск третьего поколения модели QX80 из-за дефекта с камерой заднего вида. Об этом сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Причиной отзывной кампании стали проблемы с камерой заднего вида при включении реверса. Стандарты безопасности в США требуют беспрерывной работы устройства, поэтому продажи автомобилей пришлось приостановить до устранения дефекта.

Отмечается, что в группу риска попали свыше 3 тыс. внедорожников.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX50. По его словам, в Россию попадали в основном машины мексиканской сборки.

«Атмосферник VQ25HR V6 2.5 (222 л.с.) имеет распределенный впрыск и ходит до 500 тыс. километров. Мотор склонен к перегреву. Еще придется регулировать тепловые зазоры — гидрокомпенсаторов у двигателя нет», — сказал Зиновьев.

Автоматическая коробка передач требует переборки при пробеге 150 тыс. километров.

На российском рынке модель Infiniti QX50 продавалась плохо из-за маленького дорожного просвета и скромных размеров багажника.

Ранее полиция пожаловалась на автомобили Tesla.