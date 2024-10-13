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В Москве Geely влетел в курьера на электровелосипеде

На востоке Москвы автомобиль Geely сбил курьера на электровелосипеде

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Александр Вильф/РИА Новости

На востоке Москвы водитель автомобиля Geely влетел в курьера, который управлял электровелосипедом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на улице Металлургов в районе дома 56 водитель автомобиля такси Geely совершил столкновение с курьером на электровелосипеде», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Курьер в результате столкновения с авто получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные машину и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Казани скопились машины полиции возле караоке после предполагаемой перестрелки.

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