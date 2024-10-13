Появилось видео, как водитель автобуса избил подростка в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео избиение подростка водителем автобуса в подмосковном Раменском. Кадры появились в Сети.

На опубликованном видео показано, как мужчина набросился на юношу и повалил его на землю.

До этого уточнялось, что водитель автобуса избил подростка из-за отсутствия оплаты за проезд. Об этом сообщили в региональном главном следственном управлении.

Там рассказали, что инцидент случился 11 октября. Юноша обратился к водителю автобуса с просьбой довезти его бесплатно, поскольку нечем было заплатить за проезд. Но когда поездка завершилась, мужчина потребовал оплаты. Не получив ее, он избил подростка, отметили в СК. За юношу вступились прохожие.

В областной прокуратуре уточнили, что подросток ехал на автобусном маршруте №47.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам хулиганства (статья 213 УК РФ).

Ранее в Бурятии водитель автобуса напал на ребенка из-за 30 рублей.